Chinese minister van Buitenlandse Zaken al drie weken niet gezien en dat zorgt voor speculatie

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qin Gang, is al drie weken niet meer in het openbaar gezien. Dit is een ongewone afwezigheid tijdens een drukke periode van diplomatieke activiteiten in Peking. Deze situatie zorgt voor speculatie in een land dat bekend staat om zijn politieke doorzichtigheid.

In december werd Qin Gang gepromoveerd tot minister van Buitenlandse Zaken, na een kort verblijf als ambassadeur in de Verenigde Staten. “Qin Gang is door huidige Chinese president Xi Jingping eigenhandig naar een hogere positie getild. Eventuele problemen met hem zullen ook slecht reflecteren op Xi, wat betekent dat hij niet de juiste persoon voor die functie heeft gekozen,” aldus Deng Yuwen, een voormalige redacteur van een krant van de Communistische Partij die nu in de Verenigde Staten woont.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken speelde ondertussen al enkele belangrijke rollen in zowel de kritiek rond het neerschieten van een vermoedelijke Chinese spionageballon boven de VS als in het stabiliseren van de daaropvolgende spanningen. Qin Gang wou onder andere de communicatie herstellen door een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens zijn bezoek aan Peking in juni. Maar toen verdween Qin.

Laatste publieke optreden

In zijn laatste publiekelijke optreden was een glimlachende Qin te zien naast de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Andrey Rudenko, die naar Peking vloog voor ontmoetingen met Chinese functionarissen na een kortstondige opstand door de huurlingengroep Wagner in Rusland.

De afwezigheid van Qin valt midden in verschillende diplomatieke activiteiten in Peking, waaronder bezoeken van hoge Amerikaanse functionarissen. Ook de ontmoeting met Europese Unie-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Joseph Borell, werd uitgesteld. Volgens Reuters werd de Europese Unie pas twee dagen voor de geplande aankomst op de hoogte gebracht van het uitstel.

Qin was ook afwezig bij de jaarlijkse ASEAN-bijeenkomst, een genootschap van Zuidoost-Aziatische Staten. Een woordvoerder van de Chinese regering had gezegd dat hij omwille van gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. Maar deze verklaring ontbrak in de officiële uitgeschreven persbriefing. In plaats daarvan woonde de Chinese topdiplomaat Wang Yi de bijeenkomst namens hem bij. “Gezien de status en invloed van China in de wereld is het vreemd dat de minister van Buitenlandse Zaken al meer dan 20 dagen niet in het openbaar is verschenen”, zei Deng.

Gebrek aan transparantie

De speculaties over de afwezigheid van Qin Gang worden aangewakkerd door het gebrek aan transparantie in het Chinese politieke systeem. Onder Xi Jingping is deze politieke ondoorzichtigheid alleen maar toegenomen. “Als er iets ongebruikelijks gebeurt met een hoge functionaris, zullen mensen zich afvragen of hun relatie met de hoogste leider verslechterd is of dat het een teken is van politieke instabiliteit”, zei Deng.

Na eerdere verdwijningen van hoge Chinese functionarissen maakte de Communistische Partij bekend dat ze waren vastgehouden voor onderzoek. Daarom zijn plotselinge verdwijningen een kenmerk geworden van Xi Jingping’s anticorruptiecampagne. Het feit dat Qin Geng wordt gezien als een vertrouweling van Xi Jingping vergroot de gevoeligheid van zijn afwezigheid.