Chinese miljoenenstad Shanghai heropent geleidelijk na strenge lockdown

Separatis­ti­sche regio in Georgië organi­seert referendum over toetreding tot Rusland

De autoriteiten van de separatistische regio Zuid-Ossetië in Georgië zullen op 17 juli een referendum organiseren over de toetreding tot Rusland. Dat meldt het kabinet van president Anatoli Bibilov. In maart had de conflictregio al bekendgemaakt dat ze een volksstemming wilde organiseren, maar toen was er nog geen concrete datum bekend.

13 mei