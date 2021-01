Chinese mijnwerker na twee weken gered

De man, die in een apart deel van de mijn werd ontdekt bij tien arbeiders die al eerder contact hadden gelegd met hulpdiensten, verkeert in een "zwakke fysieke conditie", meldt de Chinese tv-zender CCTV

De ontploffing op 10 januari had de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong.