Chinese metropool Xiamen in lockdown na nieuwe uitbraak van COVID-19

Premier van Israël bezoekt Egypte voor het eerst in decennium

13 september Voor het eerst in tien jaar is een Israëlische premier op bezoek in Egypte. Het Noord-Afrikaanse land is het meest bevolkte Arabische land én het eerste land dat een vredesakkoord met Israël ondertekende. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi zal in Sharm el-Sheikh met de Israëlische premier Naftali Bennett onder meer praten over bilaterale en regionale zaken en over “inspanningen om het vredesproces tussen de Israëli’s en de Palestijnen opnieuw op gang te trekken”, aldus een woordvoerder van de president.