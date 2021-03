Chinese journalist maakt carrière tijdens undercoveropdracht en klimt op naar top van malafide bedrijf dat hij onderzocht

Australi­sche spionage­dienst herziet ‘terroris­me­ter­men’

12:22 De Australische spionagedienst Asi ogaat anders over terroristen of extremisten praten. Volgens de chef, Mike Burgess, zorgen de termen islamitisch extremisme en extreemrechts extremisme voor misverstanden. Ze missen tegenwoordig doel en de Asio wil het daarom voortaan hebben over “ideologisch gemotiveerd gewelddadig extremisme” of “religieus gemotiveerd gewelddadig extremisme”.