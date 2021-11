Chinese journalist die werd opgepakt vanwege Covid-19-verslaggeving ‘dicht bij de dood’, zegt familie

De Chinese burgerjournalist en voormalig advocaat Zhang Zhan, die in de gevangenis zit wegens het filmen van de quarantaine in Wuhan, is volgens haar familie ‘dicht bij de dood'. De 38-jarige vrouw is in hongerstaking en zou nog maar 40 kilo wegen.

Zhang Zhan werd in mei 2020 opgepakt, en in december veroordeeld tot vier jaar gevangenis wegens ‘het veroorzaken van publieke verstoringen’, een reden die in China frequent wordt aangevoerd tegen politieke opponenten.

Ze reisde in februari 2021 naar Wuhan om verslag te doen van de situatie daar, enkele dagen nadat de stad met circa 11 miljoen inwoners in quarantaine ging. Haar beelden van patiënten in een overvolle ziekenhuisgang boden een zeldzame glimp van de situatie in Wuhan tijdens het begin van de corona-uitbraak.

Dicht bij de dood

Zhan is op dit moment extreem mager - ze zou nog slechts 40 kilo wegen bij een lengte van 1,77 meter, en ‘leeft mogelijk niet lang meer’, zei haar broer Zhang Ju op Twitter. “Misschien overleeft ze de winter niet.” Ook schreef hij: “Het lijkt erop dat voor haar enkel God ertoe doet, en de waarheden waarin ze gelooft.”

Volledig scherm Zhang Zhan (screenshot van YouTube-video). © AFP

Een van Zhans advocaten, die anoniem wil blijven, vertelde persbureau AFP dat de familie drie weken geleden bij de vrouwengevangenis in Shanghai had gevraagd om bezoekrecht, maar geen reactie heeft gehad op dit verzoek. Advocaten hebben geen informatie over de huidige toestand van de journalist, maar melden wel dat ze weigerde te eten na haar arrestatie. Ze zou gedwongen gevoed worden via een neussonde.

Andere journalisten

Amnesty International riep donderdag het Chinese regime op om Zhan onmiddellijk vrij te laten ‘zodat ze haar hongerstaking kan beëindigen en de medische behandeling kan krijgen die ze zo hard nodig heeft’. Volgens de organisatie is Zhan ook geketend, en zijn haar handen al meer dan drie maanden 24 uur per dag vastgebonden.

Zhan is niet de enige journalist die is opgepakt vanwege verslaggeving over de pandemie. Tenminste drie andere onafhankelijke journalisten zijn eveneens gearresteerd: Chen Qiushi, Fang Bin en Li Zehua.

