Chinese journalist beschuldigd van spionage: riskeert celstraf van minstens 10 jaar

KIJK. Journalist verstoort briefing Witte Huis: “Dit is China niet, dit is Rusland niet”

Correspondent Simon Ateba voor Today News Africa verstoort een persbriefing in het Witte Huis. Woorvoerder Karine Jean-Pierre verwelkomt de journalisten wanneer Ateba besluit om haar te onderbreken: “Dit is China niet, dit is Rusland niet. Het is zeven maanden geleden en je hebt me niet aan het woord gelaten. Dat is niet oké.” Jean-Pierre probeert de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en ook andere journalisten in de zaal manen Ateba aan om te stoppen. Het is niet de eerste keer dat de Afrikaanse correspondent een woordvoerder onderbreekt. Hij riskeert nu zijn persaccreditatie te verliezen, waardoor hij niet langer welkom is in het Witte Huis. Wat het extra vervelend maakt, is dat de cast van de serie ‘Ted Lasso’ op de achtergrond staat te kijken naar de gênante situatie. Ze zouden er een nieuwe campagne over mentaal welzijn in de VS aankondigen. Bekijk de bizarre situatie in bovenstaande video.