Chinese jet onderschept toestel VS met CNN-ploeg aan boord: “Zo dichtbij, zagen hoofd piloot bewegen”

EU-landen bereiken akkoord over tiende sanctiepak­ket Rusland

De EU-lidstaten hebben op de dag af een jaar na de invasie in Oekraïne, een akkoord bereikt over nieuwe strafmaatregelen vanwege de Russische aanval op het buurland. De ambassadeurs van de 27 landen stemden na dagen onderhandelen in Brussel in met het inmiddels tiende sanctiepakket. Polen blokkeerde de goedkeuring aanvankelijk, omdat het de restricties op de import van synthetisch rubber uit Rusland niet streng genoeg vond.