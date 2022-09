Chinese influencer verdween drie maanden nadat hij een cake maakte van tank op Tiananmenplein

De 30-jarige Li was niet meer online gezien sinds 3 juni van dit jaar, toen zijn stream abrupt werd verbroken. Hij gaf technische problemen de schuld, maar onder de kijkers werd volop gespeculeerd dat de stream met opzet door de operators werd beëindigd nadat een taart op het scherm was verschenen die op een militaire tank leek. Beelden van tanks worden vaak gebruikt als verwijzing naar het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede op 4 juni 1989, een datum die in China zeer gevoelig ligt.



Li, ook bekend als de Lipstickkoning vanwege zijn vermogen om enorme hoeveelheden schoonheidsproducten te verkopen via zijn platform, verscheen dinsdagavond even op de online marktplaats Taobao. Het twee uur durende optreden was onaangekondigd, maar het nieuws verspreidde zich snel online over zijn terugkeer. Van 19 tot 21 uur groeide het publiek naar verluidt van ongeveer 100.000 mensen naar meer dan 50 miljoen. Zittend naast co-host Wang Wang, leek Li meer ingetogen dan gewoonlijk terwijl hij een reeks basisartikelen promootte, waaronder gsm-houders, sneakers en schoonmaakproducten.

Hij begon met het verwelkomen van kijkers en bedankte hen voor hun steun, waarbij hij hen aanspoorde om “rationeel” uit te geven, voordat hij snel overging tot het verkoopgedeelte van de uitzending. “Ik heb het gevoel dat hij onder druk staat”, merkte een commentator op. “Ze zagen er heel voorzichtig uit”, zei een ander. “Het is zo triest!”

Weinig commentaren bespraken zijn verdwijning, maar sommigen verwezen naar een algemene indruk van voorzichtigheid. Nadat één persoon vroeg: “Wat is er met Li Jiaqi gebeurd?”, antwoordde iemand: “Het is niet zijn schuld, maar het is beter dat we het niet weten.”

“Iets kan niet gezegd worden”

Discussie over het Tiananmen-incident, waarbij Chinese autoriteiten een onbekend aantal studentendemonstranten in Peking hebben gedood, is verboden en de censuur is zo streng dat velen in China weinig tot niets van de gebeurtenis afweten. Ironisch genoeg zette het onderbreken van Li’s stream veel kijkers ertoe aan op zoek te gaan naar de betekenis van de verwijzing naar de tank op dat moment. Zijn terugkeer leek een soortgelijke zoektocht naar duidelijkheid op gang te brengen.

“Wat is er gebeurd? Ik kan niets vinden op Baidu (Chinese zoekmachine, red.)”, merkte een persoon dinsdag op. “Iets kan niet gezegd worden, Baidu kan het niet vinden”, zei iemand anders. Li’s managementbureau, Mieone, wilde niet meteen commentaar geven op de zaak.