Chinese hack van Japanse militaire netwerken zorgt voor onrust bij VS

Een cyberaanval op Japanse militaire netwerken door Chinese hackers in 2020 heeft voor grote onrust gezorgd onder militaire leiders in de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van het Aziatische land. Dat schrijft ‘The Washington Post’ vandaag. Volgens de krant vreest de Amerikaanse overheid dat China via de hacks toegang heeft gekregen tot gevoelige militaire informatie. Stappen om de veiligheid van de netwerken te verbeteren zouden nog altijd onvoldoende zijn.

Hoewel de Chinese cyberaanvallen inmiddels al drie jaar oud zijn, maken Amerikaanse militaire zich nog altijd grote zorgen. “We maken ons al jaren zorgen over China's spionageprogramma”, citeert The Washington Post een anonieme Amerikaanse ambtenaar. “Maar China ontwikkelt ook capaciteiten om cyberaanvallen uit te voeren, die kunnen worden gebruikt om kritieke diensten te verstoren in de VS en belangrijke Aziatische bondgenoten, evenals de processen om beslissingen te nemen tijdens een crisis of conflict.”

Japan heeft sinds het incident stappen gezet om haar gevoelige netwerken beter te beveiligen, maar die zouden volgens de door de krant geciteerde bronnen nog altijd verre van voldoende zijn. Daardoor bestaat nog steeds de angst onder Amerikaanse militaire functionarissen dat China te gemakkelijk toegang kan krijgen tot gevoelige militaire informatie.

Het nieuws komt bovendien ettelijke weken nadat Chinese hackers via online diensten van technologiebedrijf Microsoft toegang bleek te hebben gekregen tot de e-mails van hoge militaire functionarissen in de VS.

Schokkend

De cyberaanval in 2020 zorgde ervoor dat hackers van het Chinese leger toegang kregen tot de strengst beveiligde computersystemen in Japan. Volgens The Washington Post probeerden ze ‘alles wat ze in handen konden krijgen’ te stelen: van militaire plannen en defensieve capaciteiten tot analyses van zwakke punten bij het Amerikaanse leger. Volgens de krant hebben een dozijn Amerikaanse en Japanse functionarissen het incident bevestigd. Het incident was nog niet eerder in de media verschenen.

“Het was ernstig, schokkend”, zei een van de Amerikaanse functionarissen.

Zo ernstig zelfs dat volgens de bronnen van The Washington Post generaal Paul Nakasone, het hoofd van het Amerikaanse Cybercommando, en Matthew Pottinger, de adjunct nationale veiligheidsadviseur in het Witte Huis, spoorslags naar Japan waren afgereisd om Tokyo te verwittigen over de hack. De Japanse minister van Defensie rapporteerde het incident vervolgens zelf aan zijn premier.

Cyberveiligheid

Ondanks Japanse beloftes de veiligheid te verbeteren, bleken de Chinezen een jaar later nog steeds toegang te hebben tot Japanse netwerken, schrijft de krant. Inmiddels hebben de Japanners wel flinke stappen genomen om zichzelf beter tegen hackers te wapenen. Zo is het budget voor cyberveiligheid sindsdien vertienvoudigd en heeft het land het aantal mensen dat defensie tegen digitale aanvallers moet beschermen verviervoudigd tot 4.000.

Voor zowel Japan als de Verenigde Staten zijn de belangen enorm. De spanning in Oost-Azië neemt al jaren toe nu China steeds assertiever wordt en zich steeds explicieter uitspreekt over de wens Taiwan, dat het als een afvallige provincie beschouwt, te annexeren. Maandag ondertekende de Amerikaanse president Joe Biden een nieuwe handelsovereenkomst tussen de VS en Taiwan.

Ook Japan, een traditionele rivaal in de regio, voelt de Chinese aanwezigheid steeds vaker. Zo schoot China vorig jaar ballistische raketten naar de zogenaamde Japanse exclusieve economische zone, net toen Nancy Pelosi, toen nog de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Taiwan bezocht. Volgens The Washington Post werkt China aan het versterken van haar nucleaire arsenaal en zorgen riskante manoeuvres van Chinese militaire schepen en vliegtuigen nabij militair materieel van de VS, Canada en Australië regelmatig voor gevaarlijke situaties in de Stille Oceaan.