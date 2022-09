Chinese ex-minister van Justitie krijgt levenslang voor corruptie

Ex-minister Zhenghua, die ook een hoge politiefunctie had en viceminister van Openbare Veiligheid was, begon zijn carrière als een eenvoudige inspecteur in Peking. Hij was een van de belangrijkste politici die de voorbije vijf jaar ten val kwamen.



Het tijdstip van de veroordeling valt, toeval of niet, kort voor het begin van het congres van de Chinese Communistische Partij midden oktober. President Xi Jinping streeft daar een derde termijn na aan het hoofd van de partij.