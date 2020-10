Chinese economie is eerste grote economie die herstelt van coronapandemie: bijna 5 procent groei

De Chinese economie is ondanks de coronapandemie in het derde kwartaal van dit jaar flink gegroeid. Het bruto binnenlands product steeg in die periode met 4,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die vandaag in Peking zijn vrijgegeven. China zal naar verwachting de enige G20-economie zijn die dit jaar groeicijfers kan voorstellen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal de wereldeconomie daarentegen met 4,4 procent krimpen, de sterkste neergang sinds de Grote Depressie.

De Chinese groei is lager dan economen hadden voorspeld, maar ligt hoger dan de 3,2 procent die in het tweede kwartaal werd geboekt. De detailhandelsverkopen stegen met 3,3 procent in september, de industriële productie groeide met 6,9 procent in de maand en de investeringsgroei versnelde tot 0,8 procent in de negen maanden tot het einde van het kwartaal.

Op een na grootste economie ter wereld

Hoewel de toename lager is dan verwacht, groeide de productie dit jaar tot nu toe met 0,7 procent. Dat betekent dat de op een na grootste economie ter wereld op alle terreinen heeft herwonnen wat ze in de eerste jaarhelft heeft verloren. In het eerste kwartaal boekte het land nog een negatieve economische groei van 6,8 procent als gevolg van de coronamaatregelen die werden genomen.

Quote De Chinese economie blijft veerkrach­tig met een groot potentieel Gouverneur van de Chinese centrale bank

De gouverneur van de Chinese centrale bank, Yi Gang, zei zondag dat een jaarlijkse groei van ongeveer 2 procent wordt voorspeld. “De Chinese economie blijft veerkrachtig met een groot potentieel. Er wordt een aanhoudend herstel verwacht, wat ook het wereldwijde herstel ten goede zal komen”, verklaarde hij.

Het herstel werd ondersteund door een agressieve aanpak van het coronavirus, waardoor fabrieken snel konden heropenen en profiteren van een wereldwijde stormloop naar medische apparatuur en thuiswerktechnologie.

Sceptisch

Op microblogsite Weibo reageerden internetgebruikers eerder sceptisch op de positieve economische cijfers, zo rapporteert The Guardian. Een van hen merkte op dat zij en een aantal collega’s nieuwjaarsbonussen hadden ontvangen, die meestal worden gegeven in januari/februari naar aanloop van het Chinese Lentefestival of Chinees Nieuwjaar.

“Hoe konden de cijfers er niet goed uitzien?”, claimde iemand op Weibo. “De prijs van alles is hoger”, zei een ander. “Zoals altijd geloof ik ze niet”, besloot een gebruiker.