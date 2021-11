Chinese Communistische Partij wil weg vrijmaken voor derde ambtstermijn Xi Jinping

Auto belandt in het water in Nederland­se Barend­recht: kind van 10 jaar komt om

Een 10-jarig kind is afgelopen nacht in het Zuid-Hollandse Barendrecht om het leven gekomen, nadat de auto waarin het slachtoffer zat in het water was beland. De bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Spijkenisse, kon wel op tijd uit de auto komen. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, aldus de Nederlandse politie.

7 november