Chinese beroemdheden opgeroepen tot herstel belastingfouten

Tennis Chinese tennisster Peng Shuai ontkent dat ze iemand beschuldig­de van seksueel misbruik, WTA blijft ongerust

Tennisorganisatie WTA heeft vandaag opnieuw haar bezorgdheid over het lot van Peng Shuai geuit, daags nadat een interview met de Chinese speelster opdook waarin ze zei nooit iemand te hebben beschuldigd van seksueel misbruik. “Deze (publieke) verschijningen verminderen de bezorgdheden van de WTA over het welzijn en haar mogelijkheid om zonder censuur of dwang te communiceren niet”, zegt de organisatie in een persbericht. De WTA schorste begin deze maand al haar toernooien in China als antwoord op de hele zaak.

20 december