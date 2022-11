Chinees van 50 loopt al kettingrokend marathon uit in minder dan 3,5 uur

Volgens Canadian Running Magazine is de Chinees niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep ook de Guangzhou Marathon van 2018 en de Xiamen Marathon in 2019 al paffend uit. In 2018 liep Chen een tijd van 3:36, in 2019 een van 3:32. Hij doet nu dus nog beter.

Zoals je kan verwachten, looft niet iedereen de prestaties van Chen. Het spreekt voor zich dat hij niet meteen een goed voorbeeld stelt. De reacties zijn dan ook gemengd. “There goes my hero, watch him as he smokes”, schreef iemand op Instagram, verwijzend naar het nummer ‘My Hero’ van Foo Fighters. De originele tekst luidt: ‘There goes my hero, watch him as he goes’. “Je zal er maar de hele wedstrijd achter hangen”, zei iemand anders.