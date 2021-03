Chinees proces tegen tweede Canadese ‘spion’ van start

"Hua­wei-top­vrouw gaf Iraanse activitei­ten toe"

21 augustus De in Canada gearresteerde financiële topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei heeft toegegeven dat haar bedrijf een kantoor heeft in Iran. Ze zou dit hebben gezegd tijdens een verhoor door de Canadese grenspolitie, staat in vrijgegeven rechtbankdocumenten.