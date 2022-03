Chinees olie- en gasconcern plant recordinvestering in boringen

Biden bezoekt militairen in Polen maar heeft honger: “We hebben pizza!”

President Joe Biden heeft zijn Amerikaanse troepen een hart onder de riem gestoken in het Poolse Rzeszow, een dorpje aan de Oekraïense grens. Het is zijn eerste stop na de NAVO-top in Brussel. Hij bedankt in de eetzaal de soldaten voor hun moed en diensten. Dan volgt een opvallend moment. Een hongerige Biden vraagt of hij mee aan tafel mag schuiven. De soldaten geven prompt een pizza door, die de president maar wat graag aanvaardt.

