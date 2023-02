“Chinees bedrijf met Rusland in gesprek over levering drones”

Algemene Vergade­ring VN: 141 van 193 leden eisen terugtrek­king van Russische troepen uit Oekraïne

Een jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties donderdag opnieuw met een grote meerderheid opgeroepen om de Russische troepen terug te trekken. 141 van de 193 lidstaten van het belangrijkste overlegorgaan van de VN stemden in New York voor een resolutie over de kwestie.