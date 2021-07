China zet zich opnieuw schrap voor tyfoon In-Fa

Reddings­wer­kers halen baby onder puin van ingestort huis vandaan in China

23 juli Reddingswerkers hebben in China een vier maanden oude baby onder het puin vandaag gehaald. De moeder bracht haar kindje in veiligheid tijdens de hevige overstromingen in de provincie Henan, maar kon zelf niet ontsnappen aan de modderstroom. Intussen zoeken reddingswerkers nog naar 18 vermiste personen.