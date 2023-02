China “zeer bezorgd” om escalatie conflict in Oekraïne

De buitenlandminister zei ook dat hij "resoluut tegen elke vorm van buitenlandse inmenging met Chinese aangelegenheden" is. Waar hij exact op doelt is onduidelijk, maar afgelopen weekend uitte de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken publiekelijk zorgen over de mogelijkheid dat China wapens zal leveren aan Rusland. De EU-buitenlandchef, Josep Borrell, noemde een eventuele Chinese wapenlevering aan Rusland vervolgens "een rode lijn". Zo'n stap zou "natuurlijk" consequenties hebben, waarschuwde ook Zweden, dat dit halfjaar de EU voorzit.

De uitspraken van Qin komen in dezelfde week dat de Chinese topdiplomaat Wang Yi, die tot voor kort nog buitenlandminister was, in Moskou is. Volgens het Kremlin is er veel te bespreken met de Chinese gast. De Chinese topdiplomaat zou er over de mogelijkheden praten de oorlog met Oekraïne via onderhandelingen en een vredesakkoord te beëindigen.