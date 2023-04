China wil voor AI-tools zoals ChatGPT een "veiligheidsinspectie"

vtwonen Muf ruikende was? Zo los je het op (en met deze tips vermijd je dit probleem helemaal in de toekomst)

Er gaat weinig boven de frisse geur van kledingstukken, beddengoed of handdoeken die net uit de wasmachine komen. Soms komt er echter muf ruikende was uit. Dat kan verschillende oorzaken hebben, die gelukkig allemaal eenvoudig op te lossen zijn. We leggen je hieronder uit hoe. En, omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, geeft vtwonen.be je ook tips om die muffe geur volledig te vermijden.