China wil schooljeugd minder druk opleggen

Bekende Zweedse rapper (19) doodgescho­ten in Stockholm

22 oktober Een van Zwedens meest populaire rappers is om het leven gekomen bij een schietpartij in hoofdstad Stockholm. De 19-jarige artiest Einár, die in het Noord-Europese land meerdere prijzen heeft gewonnen en tientallen miljoenen keer gestreamd werd op muziekplatforms, is donderdagavond laat beschoten bij een appartementencomplex. Hij zou ter plekke zijn overleden.