China wil kleding verbieden die “de gevoelens van de natie kwetst”

Een nieuw wetsontwerp in China dat mensen verbiedt bepaalde dingen te zeggen of dragen die “schadelijk zijn voor de geest van het Chinese volk” heeft tot veel debat geleid. Als de wet effectief tot stand komt, kunnen mensen die schuldig worden bevonden een boete of gevangenisstraf riskeren.

De kledingwet heeft veel reacties uitgelokt van het publiek, mensen bekritiseerden het online als een buitensporig en absurd idee. Het omstreden wetsontwerp stelt dat mensen die kleding of symbolen dragen die “de geest van de Chinese natie ondermijnen of de gevoelens van de Chinese natie kwetsen” of anderen dwingen om dergelijke kleding of symbolen te dragen, tot 15 dagen kunnen worden vastgehouden en een boete kunnen krijgen van maximaal 5.000 yuan (ongeveer 600 euro). De voorgestelde wetswijzigingen verbieden ook het “beledigen, belasteren of op een andere manier schenden van de namen van lokale helden en martelaren” en het vernielen van hun herdenkingsbeelden.

Lees ook China verbiedt ambtenaren iPhone te gebruiken voor werk

Online vroegen mensen zich af hoe wetshandhavers eenzijdig konden bepalen wanneer de “gevoelens” van de natie “gekwetst” waren. “Telt het dragen van een pak met stropdas? Het marxisme komt oorspronkelijk uit het Westen. Zou de aanwezigheid ervan in China ook tellen als het kwetsen van nationale gevoelens”, postte een gebruiker op het Chinese sociale media-platform Weibo.

Misbruik

Juridische experts in het land hebben ook kritiek geuit op de vage formulering van de wet en zeggen dat deze vatbaar is voor misbruik. Zhao Hong, een professor in de rechten aan de Chinese Universiteit voor Politieke Wetenschappen en Recht, zei dat het gebrek aan duidelijkheid zou kunnen leiden tot een schending van persoonlijke rechten. “Wat als de wetshandhaver, meestal een politieagent, een persoonlijke interpretatie van het kwaad heeft en een moreel oordeel over anderen velt dat buiten het bereik van de wet valt,” schreef ze in een artikel dat woensdag werd gepubliceerd.

Ze haalde een geval aan dat vorig jaar in China de krantenkoppen haalde, toen een in kimono geklede vrouw werd aangehouden in de stad Suzhou en beschuldigd werd van “ruzie zoeken en problemen uitlokken” omdat ze het Japanse kledingstuk had gedragen. Het incident leidde tot woede op de Chinese sociale media. Eerder vorige maand werden mensen die kleding droegen met regenboogprint ook al toegang geweigerd tot een concert van de Taiwanese zanger Chang Hui-mei in Beijing.

Het wetsontwerp is slechts één voorbeeld van de manier waarop de Chinese president Xi Jinping heeft geprobeerd een nieuwe definitie te geven van wat een modelburger van China is. In 2019 vaardigde zijn Chinese Communistische Partij “moraliteitsrichtlijnen” uit met richtlijnen zoals beleefd zijn, reizen met een lagere CO2-voetafdruk en “vertrouwen” hebben in de heer Xi en de partij.