China wil grootschalig satellietnetwerk voor internet uitbouwen

Dubbele kinder­moord in Spanje, Belg riskeert vijftig jaar cel: “Hij wilde me compleet gek maken met zijn sektever­haal”

2 juni In het proces rond de dubbele kindermoord in Spanje proberen de ouders de schuld vooral in elkaars schoenen te schuiven. Sporenonderzoek wees uit dat María Gumbau de gruwelijke daden gepleegd zou hebben tijdens een aanval van paranoïde schizofrenie. Zij beweert nu echter dat ze haar zoon Amiel (3,5 jaar) en dochter Ixchel (6 maanden) enkel begraven heeft, niet gedood dus. Haar Belgische partner Gabriel Salvador noemt ze een gewiekste manipulator. “Hij deed me jarenlang geloven dat een sekte het op ons gemunt had. Hij wilde me compleet gek maken. Nu besef ik dat Gabriel de schuldige is. Hij had alles op voorhand gepland.” Onze landgenoot blijft erbij dat hem niets te verwijten valt.