China wil gebruik van fossiele energie tegen 2060 tot minder dan 20 procent verlagen

Extinction Rebellion geeft vleermui­zen weer ruimte bij Nedcar in Nederlands-Lim­burg

23 oktober Zo’n 25 actievoerders hebben folie verwijderd dat om bomen was gewikkeld in het Sterrebos naast Nedcar in Born, in Nederlands-Limburg. De actievoerders deden dat om vleermuizen de mogelijkheid te geven in de bomen te overwinteren. Klimmers van Extinction Rebellion trokken van grote hoogte folie en zeilen uit de bomen omlaag.