China wil dat Europa minder afhankelijk wordt van VS

Kind vloert judoka Poetin: nog meer werk van Banksy in Oekraïens oorlogsge­bied?

Banksy heeft vrijdag op Instagram een muurschildering erkend die de wereldberoemde graffitikunstenaar heeft aangebracht in de verwoeste Oekraïense stad Borodjanka, niet ver van Kiev. Een andere tekening in dezelfde stad, nóg een in Irpin én een in Kiev zouden ook van zijn hand kunnen zijn, maar die heeft Banksy (nog) niet geclaimd als zijn eigen werk.

14 november