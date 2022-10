China weigert zero-Covid-beleid te laten varen: tientallen Chinese steden waaronder Wuhan opnieuw in lockdown door oplopend aantal besmettingen

Belgische activisten die ‘Meisje met de parel’ besmeurden in Den Haag zitten nog in de cel, lijst en achter­plaat blijken toch licht beschadigd

De drie Belgische mannen die donderdag in het Mauritshuis in de Nederlandse stad Den Haag het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ besmeurden, zitten nog vast (in de cel). Dat meldt de Nederlandse politie vrijdagochtend. De drie hebben ook de nacht in de cel doorgebracht en moeten nu nog gehoord worden door de politie. Het gerecht in Den Haag was vrijdagochtend nog niet direct bereikbaar voor commentaar over de activisten.

