China waarschuwt VS voor ‘militaire samenzwering’ met Taiwan: “Dit is een grens die niet kan worden overschreden”

Pijnlijk voor Kremlin: Oekraïners bestoken Russische troepen met buitgemaak­te Noord-Koreaanse raketten

Oekraïense soldaten hebben Russische troepen beschoten met Noord-Koreaanse raketten. Dat meldt de Britse krant ‘The Financial Times’. Het Oekraïense leger zou de raketten in handen hebben gekregen nadat een “bevriend land” ze in beslag had genomen. De onthulling is een blamage voor het Kremlin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nadat beide landen vorige week voor het oog van de hele wereld de banden met elkaar hebben aangehaald.