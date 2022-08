China waarschuwt opnieuw voor “ernstige gevolgen” bij bezoek Nancy Pelosi aan Taiwan

Ze­ro-Co­vid-be­leid weegt onverwacht zwaar op Chinese industrie

De stemming in de Chinese industrie is in juli onverwacht verslechterd vanwege de strenge coronamaatregelen die gepaard gaan met het zero-Covid-beleid in het land. De inkoopmanagersindex (PMI-index) viel terug van 50,2 naar 49 punten, meldt het Chinese statistiekbureau. Een index onder de 50 wijst op een krimp van de industriële activiteit in het land. Experts hadden verwacht dat de index net als in juni net boven de 50 zou blijven.

31 juli