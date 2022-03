China vroeg Rusland invasie uit te stellen tot na Winterspelen volgens inlichtingenrapport, maar China ontkent

Deze Vilvoordse migranten­zoon helpt Poetin al jarenlang bij zijn buiten­lands beleid

Zakendoen is politiek bedrijven. Zeker in het Rusland van Poetin. Die gebruikt zijn staatsbedrijven niet alleen om winst te maken, maar ook om heer en meester in andere landen te zijn. Hoog in zo’n staatsbedrijf — petroleumgigant Rosneft — zit een Belg. Deze Vilvoordse topman had helemaal niets met Rusland, maar belandde enkele jaren geleden toch in Moskou. Maak kennis met de man die al vóór de Oekraïense oorlog op de sanctielijst van de Amerikanen stond.

2 maart