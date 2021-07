China vraagt Washington om te stoppen met ‘demonisering’

"Fundamenteel is dat omdat Amerikanen China als een denkbeeldige vijand zien", aldus de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Xie Feng in een gesprek met Wendy Sherman, de nummer twee van de Amerikaanse diplomatie.

China dringt er bij Washington verder op aan de "verkeerde denkwijze en het gevaarlijke beleid" te veranderen. Tijdens de eerste topontmoeting tussen VS en China onder het presidentschap van Biden, in maart in Alaska, werden soortgelijke woorden gesproken.

Wendy Sherman is sinds zondag in China, ze is de hoogste Amerikaanse diplomaat die het land heeft bezocht sinds Biden aan de macht is. Tot nu toe reisde enkel Bidens klimaatgezant, John Kerry, naar het communistische land. Maar die gesprekken bleven beperkt tot de aanpak van de opwarming van de aarde, een van de weinige onderwerpen waar de twee landen overeenstemming proberen te vinden.