China vraagt Oekraïne om vredesbesprekingen met Rusland snel te hervatten

Basejumper (43) in kritieke toestand na mislukte sprong van windmolen in Nederland, politie doet onderzoek: “Streng verboden”

Een 43-jarige basejumper die van een windmolen in de buurt van het Nederlandse Zeewolde is gesprongen, is daarbij zeer ernstig gewond geraakt. Zijn parachute ging niet open, waardoor de man een val van 70 tot 75 meter heeft gemaakt en hard op de grond terecht is gekomen. De Nederlander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.