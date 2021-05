China verwerpt voorstel VS voor nieuw onderzoek naar oorsprong coronavirus

Viroloog Fauci “niet overtuigd van natuurlij­ke oorsprong coronavi­rus”: China beschul­digt hem van “grote leugen”

26 mei Is het coronavirus in de natuur ontstaan en van dier op mens overgesprongen, of komt het uit een laboratorium? Die vraag houdt experts al van in het begin van de coronapandemie bezig. En tot vandaag is ze niet eensluidend beantwoord. De bekende Amerikaanse viroloog Anthony Fauci zei recent nog dat ook hij niet overtuigd is van de natuurlijke oorsprong. De Chinese staatsmedia beschuldigen hem van leugens.