China verstevigt greep op Hongkong: kiesstelsel wordt aangepast

Het niet vrij verkozen Volkscongres heeft in zijn geschiedenis nog nooit een ontwerp van de Chinese regering verworpen. Na de invoering van de omstreden nationale veiligheidswet vorig jaar betekent de kieshervorming een nieuwe slag voor de democratische rechten in Hongkong.

Details van de hervorming zijn nog niet bekend. Maar volgens media in de speciale bestuurlijke regio is het de bedoeling het verkiezingscomité dat de regeringsleider in Hongkong aanduidt, uit te breiden van 1.200 tot 1.500 leden.