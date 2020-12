China veroordeelt burgerjournaliste tot 4 jaar cel wegens berichten over uitbraak in Wuhan

Nóg nieuwe coronavari­ant ontdekt in Nigeria - Sectorfede­ra­tie van schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten noemt huidig beleid hypocriet

27 december Een besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op. Ook Spanje en Zweden hebben nu de eerste gevallen opgetekend. Het aantal nieuwe besmettingen in ons land is inmiddels gestagneerd: al twee dagen is er sprake van een lichte daling. Herlees al het nieuws over Covid-19 van zaterdag 26 december in onze liveblog.