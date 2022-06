China verkort quarantaine voor buitenlandse reizigers

Viroloog Steven Van Gucht hoopvol over coronacij­fers: “Ze stijgen minder snel. Dat is een goed teken”

De coronacijfers blijven stijgen, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is er mogelijk beterschap op komst. Dat heeft hij gezegd aan HLN Live. “Het zou kunnen dat we over één of twee weken een kentering zien, maar het is nog wat te vroeg om dat te zeggen. Zoiets is moeilijk te voorspellen, omdat elke golf zich weer wat anders gedraagt. Maar het feit dat de cijfers wat minder snel beginnen te stijgen, is op zich wel een goed teken.”

11:18