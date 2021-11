China verhoogt steenkoolproductie net nu klimaattop in Glasgow begonnen is

China heeft te kampen met de hoge grondstoffenprijzen nu het economisch herstel na de coronacrisis wereldwijd volop aan de gang is, in het bijzonder met de hoge prijzen van steenkool. Het land hangt voor 60 procent af van steenkool om zijn elektriciteitscentrales te voeden.



De huidige situatie zorgt ervoor dat de centrales trager werken ondanks de hoge vraag, wat dan weer leidt tot een rantsoenering van de elektriciteit en een stijging van de productiekosten voor de bedrijven. Om de druk op de economie te verlagen, hebben de autoriteiten de afgelopen weken de toestemming gegeven om de steenkoolmijnen te heropenen. Nochtans heeft president Xi Jinping beloofd om voor 2030 te beginnen met de vermindering van de CO 2 -uitstoot.

Sinds midden oktober werd elke dag gemiddeld meer dan 11,5 miljoen ton steenkool geproduceerd, meldde de nationale ontwikkelings- en hervormingscommissie van de overheid (NDRC) zondag. Het gaat om een stijging van de capaciteit met 1,1 miljoen ton in vergelijking met eind september.

Grote afwezige

Afgelopen maand had de NDRC al aangegeven dat ze niet uitsloot om stappen te ondernemen om de steenkoolprijzen te doen zakken. De aankondiging over de stijgende productie komt er op het moment dat de wereldleiders op de COP26 in Glasgow proberen een akkoord te vinden over meer ambitieuze engagementen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De Chinese president is een van de grote afwezigen op de top, hij stuurde enkel een geschreven mededeling. Zijn land is echter de grootste steenkoolproducent ter wereld en de grootste vervuiler. Tegelijk is China het land dat het meest investeert in groene energie.