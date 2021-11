China verdedigt waarom het engagement afzwakte om steenkool uit te faseren

Chauffeur sluit man op in taxi en voorkomt mogelijk bloedbad in Liverpool

Lokale autoriteiten en Britse media komen met steeds meer informatie naar buiten over wat er gisteren is gebeurd in Liverpool. Daar ontplofte zondagochtend een auto aan een ziekenhuis, met één dode en een gewonde tot gevolg. Drie verdachten werden later opgepakt voor mogelijke terreurfeiten. Nu blijkt dat een taxichauffeur mogelijk een grote aanslag in de stad heeft verijdeld door zijn passagier, die met een bom in zijn taxi was ingestapt, op te sluiten in de auto.

13:57