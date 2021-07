China verbiedt wolkenkrabbers hoger dan 500 meter door zorgen over veiligheid en kwaliteit

Er zijn wereldwijd tien gebouwen die hoger zijn dan 500 meter. Vijf daarvan bevinden zich in China. Een van Shenzhens hoogste wolkenkrabbers, SEG Plaza, begon eind mei ineens te wiebelen. Er waren zo’n 15.000 mensen binnen in het gebouw van bijna 300 meter hoog, maar zij konden allemaal binnen de 90 minuten geëvacueerd worden. Er is nog geen verklaring voor de bewegingen gevonden.



Instortende gebouwen zijn niet zeldzaam in China, waar lakse bouwnormen en snelle verstedelijking ertoe leiden dat constructies in de haast worden gezet. Vorig jaar in mei stortte nog een quarantainehotel in Quanzhou in door een slordige constructie. Daarbij stierven 29 mensen.