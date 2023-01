China treedt strenger op tegen deepfakes uit angst voor desinformatie

Beringen Pionier Chris Umé (32) over de virtuele wereld waarin we over tien jaar allemaal leven: “De waarheid achterha­len, dat zal wat voeten in de aarde hebben”

De wereld ligt aan de voeten van Chris Umé, de man die viraal ging met zijn deepfakes van Tom Cruise. Dankzij zijn werk nemen we straks virtueel afscheid van onze overleden grootvader, spreekt Cristiano Ronaldo moeiteloos reclamefilmpjes in het Chinees in en zullen we weten hoe het klinkt als Freddie Mercury ‘Yesterday’ van The Beatles had gezongen. Al lijkt er ook een andere kant aan het technisch wonder te zitten. “Misbruik zal er altijd zijn. Journalisten zullen alle input moeten dubbelchecken”, vertelt de geboren Paalenaar.

