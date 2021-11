China testte hypersonische raket die projectiel kan lanceren

De krant bevestigde zo informatie van de Britse krant Financial Times. De Wall Street Journal berichtte dat China in juli een test uitvoerde, "een gesofisticeerd manoeuvre waarbij een projectiel afgevuurd werd door een hypersonische raket in volle vlucht". Het manoeuvre toont dat de capaciteiten van China groter zijn dan tot nu toe gedacht, schrijft de Wall Street Journal, die anonieme bronnen citeert.

Volgens de Financial Times "snappen de experts van Darpa, het researchagentschap van het Pentagon, niet hoe China erin geslaagd is om een projectiel af te vuren van een vehikel dat aan hypersonische snelheid vloog". Het gaat om vijf keer de geluidssnelheid. Evenmin weten ze wat voor soort projectiel in zee geland is, bericht de Britse krant, die bronnen citeert die toegang hebben tot informatie van de inlichtingendiensten. Sommige experts denken dat het om een lucht-luchtraket, anderen denken dat het om een lokmiddel gaat dat de hypersonische raket moet beschermen bij een conflict.

De Financial Times berichtte in oktober al dat Peking in augustus een hypersonische raket had gelanceerd die in een baan om de aarde vloog, alvorens af te dalen naar het doelwit. Op enkele kilometers na werd dat doelwit gemist. Peking ontkende dat het om een rakettest ging en zei dat het gewoon herbruikbare rakettechnologie testte. De hoogste officier van het Amerikaanse leger, generaal Mark Milley, sprak een paar uur later van een "zeer veelbetekenende test met een hypersonisch wapensysteem". Hij vergeleek het met de lancering in oktober 1957 van de eerste kunstmaan, Spoetnik 1, door de Sovjet-Unie. Ook toen waren de VS verrast. Het luidde uiteindelijk de ruimtewedloop in.