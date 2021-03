China straft Verenigd Koninkrijk om “leugens” over Oeigoeren

Tesla terechtge­we­zen voor schenden van arbeiders­rech­ten

1:36 De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla heeft meerdere keren de rechten van zijn werknemers geschonden. Onder andere een bericht van topman Elon Musk op Twitter was in strijd met Amerikaanse wetgeving. Dat oordeelde de National Labor Relations Board, die er in de Verenigde Staten op toeziet dat werknemers kunnen opkomen voor hun arbeidersrechten.