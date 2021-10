China start met het vaccineren van kinderen vanaf 3 jaar

ONZE OPINIE. Iedereen met een vaccin heeft zijn verantwoor­de­lijk­heid genomen in de strijd tegen het virus, nu moét de rest overtuigd of verplicht worden hetzelfde te doen

22 oktober “We zullen ons met zijn allen zeer schrap moeten zetten om de vierde golf te bedwingen.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had gelijk om iedereen deze week wakker te schudden dat de vierde golf al begonnen was, maar hij had ongelijk door op te roepen het mondmasker te dragen en daarmee iedereen verantwoordelijk te maken. Sorry, minister Vandenbroucke, en alle andere beleidsmakers. Been there, done that, zo schrijft onze hoofdredacteur Brecht Decaestecker. “Zorg er met vijf minuten politieke moed voor dat wie nu nog in het ziekenhuis belandt daar in de toekomst niet meer komt. En durf daarbij taboes te doorbreken: hoe lang wegen de argumenten om vaccinatie niet te verplichten nog op tegen die om dat wel te doen?”