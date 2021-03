China start klinische studies voor coronavaccin om te inhaleren

LIVE. Jambon: “Ik begrijp de virologen, maar er is ook draagvlak nodig” - Grieken­land zet grenzen open voor gevacci­neer­de reizigers uit Europese Unie

16:21 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met maar liefst 41 procent toegenomen, het aantal overlijdens met 1,7 procent. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit in de lift en is met 22 procent toegenomen. Anderzijds is er ook hoopgevend nieuws: de miljoenste eerste prik is inmiddels gezet. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.