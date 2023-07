China spreekt zich ferm uit tegen wapenverkoop VS aan Taiwan: “VS voeren spanningen opzettelijk op”

Taiwan “grootste gevaar” in relaties VS en China

Volgens Biden is Xi “een dictator”

Na de “constructieve” gesprekken van Blinken in Peking, wakkerde de Amerikaanse president Joe Biden het vuur echter weer aan door Xi Jinping “een dictator” te noemen. Hij had het over de Chinese ballon die in februari boven de VS was gevlogen. Het Amerikaanse leger schoot de ballon toen uit de lucht, waardoor die in het water belandde. Volgens Biden was Xi ontdaan toen de ballon werd neergeschoten omdat hij niet wist dat die zich boven de VS bevond. “Dat is zeer beschamend voor dictators, als ze niet weten wat er gebeurd is”, klonk het bij Biden.