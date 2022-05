China slaagt er niet in om veiligheidsakkoord te sluiten met landen Pacifische regio

“Zoals altijd verkozen we de consensus”, zei de premier van Fiji, Frank Bainimarama, medeorganisator van de top, na afloop. “Die is nodig voor een nieuw regionaal akkoord.”

Wang is in Suva, de hoofdstad van Fiji, voor een rondreis van tien dagen in de regio. Peking en Washington zijn op dit moment verwikkeld in een strijd om invloed in de strategisch belangrijke regio.