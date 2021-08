China schrapt examens voor zes- en zevenjarigen

EU blijft zich wapenen tegen oneerlijke handels­prak­tij­ken van vooral China

30 augustus Eind vorig jaar had de Europese Unie 150 maatregelen in stelling om Europese bedrijven te beschermen tegen dumping en gesubsidieerde import uit derde landen. Twee op de drie maatregelen viseerden China, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie over de bestrijding van oneerlijke handelspraktijken.