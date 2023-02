China roept Rusland en Oekraïne op tot dialoog en verwerpt gebruik van kernwapens in oorlog

China heeft vandaag Rusland en Oekraïne opgeroepen om zo snel mogelijk met vredesbesprekingen te beginnen. Ook verwierp het ondubbelzinnig de inzet van nucleaire wapens in de oorlog: "Kernwapens mogen niet worden gebruikt en kernoorlogen mogen niet worden uitgevochten", aldus de Chinese verklaring. Deze en andere opmerkingen staan in een document van 12 punten over de "politieke regeling" voor de crisis.

Het document werd vandaag gepubliceerd, getimed om samen te vallen met de datum van de Russische invasie van Oekraïne precies een jaar geleden.

"Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten", aldus het document dat te vinden is op de website van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste punten zijn volgens China gericht op geleidelijke de-escalatie om uiteindelijk tot een staakt-het-vuren te komen.

De puntenlijst die China presenteert bevat onder andere het tegengaan van sancties die niet door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. Ook moet er een verbod komen op de ontwikkeling en het gebruik van biologische wapens. Daarnaast wil China dat de veiligheid van kerncentrales gewaarborgd wordt. Volgens China mag de veiligheid van een land ook niet ten koste gaan van de veiligheid van andere landen. Dialoog en onderhandelingen zijn dan ook de enige uitweg uit de Oekraïne-crisis, meent het.

Toenemende westerse druk op China

De oorlog is een gevoelige kwestie voor Peking, vanwege de sterke diplomatieke en economische banden met Moskou, die worden versterkt door een gemeenschappelijk belang om tegenwicht te bieden aan de VS. China zei eerder deze week nog “zeer bezorgd” te zijn over het conflict “dat escaleert en uit de hand loopt”.

Officieel neutraal roept China op tot respect voor de soevereiniteit van staten, waaronder Oekraïne, terwijl het er bij de internationale gemeenschap op aandringt rekening te houden met de veiligheidsbelangen van Moskou. De westerse druk op China neemt echter toe. Zo uitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken recentelijk nog zijn bezorgdheid over het feit dat China overweegt wapens aan Rusland te leveren.

De Chinese topdiplomaat Wang Yi tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken in Bali afgelopen zomer. Archiefbeeld.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is Rusland al in gesprek met een Chinese dronefabrikant om 100 drones te kopen die in april geleverd zouden moeten worden. De toestellen zouden vergelijkbaar zijn met de Iraanse Shahed 136-drone, waarmee Rusland talloze aanvallen op Oekraïne lanceerde waarbij honderden doden vielen en civiele infrastructuur werd beschadigd.

“Neutrale partij”

China wil zichzelf opstellen als een neutrale partij terwijl het tegelijkertijd nauwe banden onderhoudt met strategisch bondgenoot Rusland. De Chinese diplomaat Wang Yi had woensdag een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en president Poetin in Moskou. Na zijn bezoek zei Moskou dat Peking zijn mening had gegeven over de aanpak van een "politieke regeling" van het conflict.

De Oekraïense president Zelensky zei donderdag dat hij geen Chinees vredesplan had gezien en Peking wilde ontmoeten over hun voorstel alvorens het te beoordelen. "Ik denk dat het in het algemeen een heel goed gegeven is dat China over Oekraïne is begonnen te praten en enkele signalen heeft uitgestuurd", zei Zelensky. "We zullen een aantal conclusies trekken nadat we de details hebben gezien van wat ze bieden. We zouden graag een ontmoeting met China hebben."

