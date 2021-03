China roept op tot de-escalatie in Myanmar

VN-Veilig­heids­raad eist vrijlating Aung San Suu Kyi

4 februari Na de militaire putsch in Myanmar heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de vrijlating van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere arrestanten geëist. De Veiligheidsraad werd het vandaag eens over een gezamenlijke stellingname waarin de vijftien lidstaten hun “diepe bezorgdheid” uiten over de door het leger afgekondigde uitzonderingstoestand in het land.