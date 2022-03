China registreert ruim 5.000 coronabesmettingen, meer dan 30 miljoen Chinezen in lockdown

De laatste 24 uur zijn in China 5.280 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is meer dan het dubbele dan de dag ervoor. 3.000 van de nieuwe gevallen werden geregistreerd in de noordoostelijke provincie Jilin, waar vorige week een lockdown werd ingesteld voor de 9 miljoen inwoners van de provinciehoofdstad Changchun. Hoewel het land er sinds de lente van 2020 in geslaagd is om de pandemie grotendeels af te remmen, zorgt de omikronvariant sinds kort weer voor een sterke stijging in de cijfers.